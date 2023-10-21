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06:30, 21 октября 2023Наука и техника

В iPhone обнаружили таинственную проблему с выключением по ночам

ZDNet: iPhone многих пользователей начали выключаться по ночам

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Компания Apple не исправила и не прокомментировала проблему с выключением смартфонов по ночам. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты медиа обратили внимание на посты на Reddit, посвященные неожиданному выключению iPhone в ночное время. По словам многих авторов, их телефоны начали выключаться ночью, но включались обратно к утру. Один из постов, опубликованный в середине октября, собрал более 800 лайков и 300 комментариев.

Пользователи отметили, что не обнаружили бы проблему, если бы смартфон не просил ввести пароль при разблокировке утром — обычно iPhone требует ввести пароль после включения или перезагрузки. Судя по публикациям, таинственная проблема не связана конкретно с iPhone 15 или iOS 17 — на неполадки пожаловались пользователи разных смартфонов и разных версий iOS.

«Мой iPhone 13 Pro Max тоже сделал это сегодня вечером», — отметила посетительница Reddit под ником xVisenya. «То же самое. Смартфон отключился около трех часов ночи при полностью заряженной батарее. Включился обратно до звонка будильника», — написал пользователь под ником swjowk.

В конце октября компания Apple выпустила обновление iOS, исправляющее проблему с экраном iPhone 15 Pro. В корпорации рассказали, что исправили неполадку, из-за которой на экране смартфона могли появиться артефакты — так называемое остаточное изображение.

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      Андрей Ставицкий
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