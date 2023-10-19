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16:03, 19 октября 2023Наука и техника

Apple рассказала о решении очередной проблемы iPhone 15 Pro

Apple исправила проблему остаточного изображения на iPhone 15 Pro

Фото: Amanz / Unsplash

Компания Apple выпустила обновление iOS, исправляющее проблему с экраном iPhone 15 Pro. Об этом сообщает издание BGR.

На очередную проблему, которые пользователи определили как выгорание дисплея, в корпорации отреагировали в середине октября. В Apple отметили, что оставшиеся на экране iPhone 15 Pro и 15 Pro Max следы могут появиться не по причине выгорания пикселей, а из-за программной ошибки.

Представители компании назвали проблему «эффектом остаточного изображения», при котором на дисплее сохраняются контуры интерфейса iOS и приложений. В Appe рассказали, что в iOS 17.1 проблема была решена.

Журналисты издания обратили внимание, что обновление стало доступным также для смартфонов серии iPhone 14 и iPhone 13. Ранее их владельцы тоже заявляли, что столкнулись с неполадками в работе дисплея.

Ранее в октябре Apple выпустила обновление iOS 17.0.3, которое должно было исправить проблему с перегревом новых смартфонов. Однако пользователи заявили, что их устройства продолжали сохранять высокую температуру корпуса в некоторых случаях.

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    Андрей Ставицкий
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