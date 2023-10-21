Умер Бобби Чарльтон

Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон

Умер бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон. Об этом сообщается на сайте команды.

Легендарный игрок скончался в возрасте 86 лет. Манкунианцы выразили соболезнования родственникам и друзьям умершего. В команде заявили, что футболист был героем для всех любителей игры.

Большую часть карьеры Чарльтон провел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1956 по 1973 год. В 1968 году он выиграл вместе с командой Кубок европейских чемпионов. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.

Вместе со сборной Англии Чарльтон стал чемпионом мира в 1966 году. В том же году он стал обладателем «Золотого мяча», присуждаемого лучшему футболисту года. На счету спортсмена также бронза первенства Европы-1968.

