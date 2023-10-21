Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:2
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Рубин
0:0
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Ливерпуль
2:0
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Верона
1:3
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|9-й тур
Локомотив М
0:0
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
ПСЖ
1:0
1-й тайм
live
Страсбург
Франция - Лига 1|9-й тур
Балтика
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Севилья
Сегодня
19:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|10-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:16, 21 октября 2023Спорт

Умер Бобби Чарльтон

Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон

Фото: Andrew Boyers Livepic / Reuters

Умер бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон. Об этом сообщается на сайте команды.

Легендарный игрок скончался в возрасте 86 лет. Манкунианцы выразили соболезнования родственникам и друзьям умершего. В команде заявили, что футболист был героем для всех любителей игры.

Большую часть карьеры Чарльтон провел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1956 по 1973 год. В 1968 году он выиграл вместе с командой Кубок европейских чемпионов. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.

Вместе со сборной Англии Чарльтон стал чемпионом мира в 1966 году. В том же году он стал обладателем «Золотого мяча», присуждаемого лучшему футболисту года. На счету спортсмена также бронза первенства Европы-1968.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Востоковеда Сатановского уволили с канала Соловьева. Он оскорбил Захарову и обвинил дипломатов в ненависти к Израилю

      «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

      Умер Бобби Чарльтон

      В Госдуме допустили «дерусификацию» выдачи Google по просьбе Украины

      Украине предрекли вынужденные переговоры с Россией из-за Израиля

      Полковник объяснил превосходство ракет «Искандер» над переданными Украине ATACMS

      В Московском зоопарке раскрыли особенности вольера для маленькой панды

      Российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции

      Российский клуб отстранил футболиста за отказ выходить на замену

      Чипы от российских БПЛА нашли в украинских самодельных дронах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости