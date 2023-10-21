В Конгрессе США заявили о найденном компрометирующем Байдена чеке на $200 тысяч

Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что нашел доказательства получения президентом США Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает глава комитета Джеймс Комер, банковские записи, полученные комитетом, выявили прямой платеж на сумму в 200 тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден американскому президенту в форме личного чека. Компрометирующий главу государства чек на погашение долга был якобы выписан 1 марта 2018 года, когда Джеймс Байден получил платеж от больничного оператора Americore.

Комер утверждает, что Americore перечислил Джеймсу Байдену 600 тысяч долларов в надежде на то, что Джо Байден поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что в 2019 году сын Джо Байдена Хантер получил более 250 тысяч долларов от инвестора из Китая Ли Сян Шэна на адрес своего отца. Глава комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер утверждал, что Джо Байден знал о подобных финансовых операциях своего сына.

Также сообщалось, что Хантер Байден десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.