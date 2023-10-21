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00:31, 21 октября 2023Бывший СССР

В Кривом Роге снова произошел взрыв

Мэр Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины снова произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале.

О взрывах в городе сообщалось днем 20 сентября. Глава Кривого Рога Александр Вилкул объяснил их работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Позже он сообщил о повторных взрывах в районе Кривого Рога.

Ранее стало известно о взрывах на принадлежащей Киеву территории Херсонской области. Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в результате оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

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