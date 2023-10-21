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17:11, 21 октября 2023Мир

В МИД России обратились к Соловьеву после оскорбительных слов Сатановского

В МИД России заявили, что Соловьеву не за что извиняться перед министерством

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В МИД России обратились к журналисту Владимиру Соловьеву после оскорбительных высказываний востоковеда и политолога Евгения Сатановского в адрес официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова, курирующего вопросы Ближнего Востока и Африки. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале министерства.

«Уважаемый Владимир Рудольфович, Вам точно перед нами не за что извиняться. А то, что Вы взяли на себя вину другого человека, еще раз свидетельствует о Ваших человеческих качествах», – говорится в сообщении.

Ранее Соловьев объявил об увольнении Сатановского с канала «Соловьев LIVE», где тот работал экспертом, за слова о Захаровой. Он лично принес извинения МИД России за подобные заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского журналист назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме».

В сети распространилось видео, где Сатановский рассказывает о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Также он оскорбил Захарову и удивился, что такой человек, как она, является спикером российского Министерства иностранных дел.

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      Варвара Кошечкина
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