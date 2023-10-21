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00:08, 21 октября 2023Бывший СССР

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alex Babenko / Reuters

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как уточняется, сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях страны.

Ранее глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал о взрывах в регионе. По его словам, в результате взрывов оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

16 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз.

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      Марина Совина
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