В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как уточняется, сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях страны.

Ранее глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал о взрывах в регионе. По его словам, в результате взрывов оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

16 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз.