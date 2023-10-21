В Швеции приготовились к скорому вступление в НАТО

Expressen: Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО в течение нескольких недель

Швеция ожидает, что до официального присоединения к НАТО осталось несколько недель. Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на источников в правительстве Швеции.

По данным издания, Турция готова одобрить заявку европейской страны на вступление в Североатлантический альянс. «Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель», — заявил источник.

Источник в правительстве утверждает, что позиция НАТО стала гораздо более резкой по отношению к Турции. Он также утверждает, что шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО максимум в конце ноября. «У нас нет оснований полагать иначе», — заключил источник в правительстве.

12 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что глава Министерства обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил приверженность Анкары своим обещаниям по ратификации членства Швеции в НАТО.