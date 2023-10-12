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17:31, 12 октября 2023Мир

Турция пообещала НАТО ратифицировать принятие Швеции в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: Анкара верна обещаниям по принятию Швеции в альянс

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Министерства обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил приверженность Анкары своим обещаниям по ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Я рад, что министр обороны Турции заверил нас, что Турция придерживается своей достигнутой на саммите в Вильнюсе договоренности по завершению ратификации Швеции... Мы ожидаем, что Анкара передаст документы о ратификации в парламент... Все союзники заявили сегодня, что Швеция должна стать членом как можно скорее», — констатирован он.

Ранее Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать документы на ратификацию членства Швеции в парламент осенью. Вступление страны в альянс затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме и неприятия Турцией поддержки террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийских союзников Швецией.

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    Дарья Балацкая
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