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18:04, 21 сентября 2023Мир

Генсек НАТО выразил надежду на ратификацию членства Швеции осенью

Генсек НАТО Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции осенью

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на окончательную ратификацию членства Швеции в альянсе этой осенью. Об этом он заявил в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Присоединение Финляндии — самый быстрый процесс по присоединению к альянсу в его истории. Швеция еще не получила полную ратификацию, но, если мы получим ее, скажем, этой осенью, это будет второй самый быстрый процесс ратификации в истории НАТО», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать документы на ратификацию членства Швеции в парламент осенью, когда начинается его работа.

Ранее Эрдоган оценил действия Швеции для вступления в НАТО и напомнил, что она обязана выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. Он отметил, что Турция до сих пор видит «террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма». Политик добавил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассматривать Великое национальное собрание Турции (ВНСТ).

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    Максим Габриелян
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