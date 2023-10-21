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15:44, 21 октября 2023Россия

В Совфеде отреагировали на угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море

Сенатор Шендерюк-Жидков: забавно слышать от Латвии о перекрытии Балтийского моря

Фото: Hendrik Morkel / Unsplash

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков отреагировал на угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море. В беседе с РИА Новости он заявил, что латвийскому руководству следует учитывать возможности военно-морского флота (ВМС) страны, прежде чем выдвигать подобные идеи.

«Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря», — отметил он.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что власти страны могут закрыть возможность прохода российских судов по Балтийскому морю в случае доказательств причастности Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.

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      Варвара Кошечкина
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