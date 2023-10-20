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20:33, 20 октября 2023Экономика

В Латвии пригрозили России морской блокадой

Президент Ринкевичс: Латвия может закрыть доступ судам РФ к Балтийскому морю

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Власти Латвии могут закрыть возможность прохода российских судов по Балтийскому морю в случае доказательств причастности Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3.

Эта мера будет обусловлена необходимостью защиты национальных интересов и критической инфраструктуры, уточнил он. «Если причастность России будет доказана, то <...> необходимо обсудить возможность закрытия Балтийского моря (для российских судов — прим. «Ленты.ру») для защиты нашей критической инфраструктуры», — заявил Ринкевичс.

Однако он добавил, что введение подобной меры станет возможным только после завершения соответствующего расследования. Вопрос блокады российских судов в Балтийском море еще не обсуждался в рамках переговоров лидеров стран НАТО.

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Давление на участке магистрали Balticconnector между Финляндией и Эстонией резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли. Позже финские следовали заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие, а не взрыв, как предполагалось ранее.

После этого представители Центрального бюро криминальной полиции Финляндии заподозрили в причастности к ЧП судно Newnew Polar Bear, следовавшее под флагом Гонконга. На этом фоне представители МИД Финляндии связались с Россией и Китаем по вопросу расследования повреждения трубопровода. Это было необходимо для налаживания контакта с владельцами вышеуказанного судна.

В свою очередь, в НАТО заявили об усилении патрулирования акватории Балтийского моря после повреждения подводной инфраструктуры Balticconnector. Меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и беспилотников. В этот район направят флот из четырех минных охотников НАТО.

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      Анатолий Акулов
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