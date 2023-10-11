Финские следователи усомнились в версии о взрыве на газопроводе Balticconnector

Iltalehti: повреждение Balticconnector могло быть вызвано ударом якоря

Представители Центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector произошла в результате механического воздействия, а не взрыва. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте финской газеты Iltalehti.

«Повреждение газовой трубы, судя по всему, было вызвано механическим воздействием, а не взрывом», — указали правоохранители, отметив, что повреждения могли быть вызваны ударом корабельного якоря о газопровод.

Длина Balticconnector составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Он проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал вероятной причиной происшествия внешнее воздействие. Как отметил глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд, ремонт подводного газопровода может занять месяцы. Только на подготовку оборудования к осмотру магистрали понадобится несколько дней.