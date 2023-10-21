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14:49, 21 октября 2023Спорт

Захарян впервые попал в стартовый состав «Реала Сосьедад»

Арсен Захарян впервые попал в стартовый состав «Реала Сосьедад»

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Полузащитник сборной России Арсен Захарян впервые попал в стартовый состав «Реала Сосьедад». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек выйдет с первых минут в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании против «Мальорки». Игра состоится в субботу, 21 октября, и начнется в 15:00 по московскому времени.

На счету Захаряна четыре матча за «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании, в которых он не отметился результативными действиями. 20-летний россиянин во всех играх выходил на замену.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

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      Алексей Гусев
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