Российские войска нанесли удар по аэродрому на западе Украины

Минобороны: российские войска нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

Российские войска нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Минобороны России.

В результате удара по аэродрому, находящемуся на западе страны, были уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147-ми районах», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Также отмечается, что в районе Кривого Рога были уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ раскрыло, что российские военные за сутки сбили четыре самолета ВСУ. Уточнялось, что речь идет о трех истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25.

Кроме того, сообщалось, что российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении.