Российские военные сбили четыре самолета ВСУ за сутки

Минобороны сообщило, что российские военные за сутки сбили четыре самолета ВСУ

Российские военные за сутки сбили четыре самолета Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что сбиты три истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. МиГ-29 уничтожены в районах населенных пунктов Благодатное и Лозовое Днепропетровской области, а также Чугуев Харьковской области. Су-25 был сбит северо-западнее Донецка.

Ранее Минобороны России показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике.

Перед этим в российском оборонном ведомстве заявили, что истребительной авиации Военно-космических сил России удалось сбить в районе Одессы украинский бомбардировщик Су-24. Уточнялось, что за все время проведения специальной военной операции было уничтожено 504 украинских самолета.