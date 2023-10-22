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14:21, 22 октября 2023Россия

Российские военные сбили четыре самолета ВСУ за сутки

Минобороны сообщило, что российские военные за сутки сбили четыре самолета ВСУ
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные за сутки сбили четыре самолета Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что сбиты три истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. МиГ-29 уничтожены в районах населенных пунктов Благодатное и Лозовое Днепропетровской области, а также Чугуев Харьковской области. Су-25 был сбит северо-западнее Донецка.

Ранее Минобороны России показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике.

Перед этим в российском оборонном ведомстве заявили, что истребительной авиации Военно-космических сил России удалось сбить в районе Одессы украинский бомбардировщик Су-24. Уточнялось, что за все время проведения специальной военной операции было уничтожено 504 украинских самолета.

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      Олег Давыдов
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