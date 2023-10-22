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15:10, 22 октября 2023Россия

Анонсировано совещание Путина по ракетно-космической отрасли

Зарубин: президент Путин проведет совещание по ракетно-космической отрасли

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Мероприятие в воскресенье, 22 октября, анонсировал журналист Павел Зарубин. Он опубликовал в своем Telegram-канале отрывок программы «Москва. Кремль. Путин», в котором говорится, что перед этим глава государства пообщается с молодыми учеными.

«Президент, всегда подчеркивающий, что сила России в ее многообразии, на неделе встретится с представителями основных религиозных конфессий, что особенно важно сейчас, когда мир балансирует на пороге опасных столкновений и когда надругательства над верой пытаются перевести в разряд нормы» , — говорится в видеоролике.

Кроме того, в планах российского лидера — оперативное совещание с членами Совбеза.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская ракетно-космическая отрасль находится в «не очень хорошем» состоянии. Он отметил, что отрасль ждет талантливую молодежь.

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      Варвара Кошечкина
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