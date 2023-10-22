НАТО предупредили о риске конфликта в Арктике

Адмирал Бауэр: НАТО грозит конфликт в Арктике из-за дружбы России и Китая

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути России. Об этом он высказался в интервью агентству Bloomberg.

Бауэр предупредил НАТО о риске конфликта в Арктике и подчеркнул, что он грозит из-за дружбы России и Китая. «Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — отметил он. Военный добавил, что укрепление российско-китайских отношений может пошатнуть глобальную стабильность.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику. Министр напомнил, что Россия всегда отмечала: в данном регионе нет вопросов, которые требовалось бы решать через проецирование военной силы