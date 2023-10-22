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02:10, 22 октября 2023Мир

НАТО предупредили о риске конфликта в Арктике

Адмирал Бауэр: НАТО грозит конфликт в Арктике из-за дружбы России и Китая

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути России. Об этом он высказался в интервью агентству Bloomberg.

Бауэр предупредил НАТО о риске конфликта в Арктике и подчеркнул, что он грозит из-за дружбы России и Китая. «Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — отметил он. Военный добавил, что укрепление российско-китайских отношений может пошатнуть глобальную стабильность.

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