Движение авто по Крымскому мосту приостановили

Движение авто по Крымскому мосту в сторону Керчи временно приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По последним данным, движение временно перекрыто в сторону Керчи. Канал не приводит каких-либо подробностей, а также не называет причину приостановки движения.

14 октября Крымский мост полностью восстановили. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что дорожным службам удалось завершить восстановительные работы на Крымском мосту на 18 дней раньше намеченного срока.

До этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно приостанавливали.