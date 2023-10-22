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08:56, 22 октября 2023Среда обитания

Движение авто по Крымскому мосту приостановили

Движение авто по Крымскому мосту в сторону Керчи временно приостановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По последним данным, движение временно перекрыто в сторону Керчи. Канал не приводит каких-либо подробностей, а также не называет причину приостановки движения.

14 октября Крымский мост полностью восстановили. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что дорожным службам удалось завершить восстановительные работы на Крымском мосту на 18 дней раньше намеченного срока.

До этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно приостанавливали.

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      Варвара Кошечкина
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