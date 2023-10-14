Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили утром в субботу, 14 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали не паниковать и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В предыдущий раз движение по автодорожной части моста через Керченский пролив временно приостанавливали вечером 10 октября. При этом утром следующего же дня аналогичные меры были предприняты еще раз для проведения плановых ремонтных работ. В Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту сообщалось, что пустить автомобили удалось через 5,5 часа после приостановки — на полтора часа раньше, чем было запланировано изначально.

