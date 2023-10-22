Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 22 октября 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы потребовал немедленной отставки Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин потребовал немедленной отставки Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал немедленной отставки главы страны Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский народ идет от «худшего к еще худшему», а также выразил необходимость в отмене военного положения и перезагрузке. «Немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — заявил Соскин.

Экс-советник Кучмы подчеркнул, что на текущий момент киевский режим не сможет одержать победу в военном конфликте, а также добавил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери, а жители государства не хотят отправляться на фронт: «Украинцы стали изгоями, и это результат действий этой власти во главе с Зеленским».

Ранее Олег Соскин предсказал прекращение боевых действий в зоне специальной военной операции. «Теперь где-то еще две недели я вам даю, я уже говорил про это, с ноября уже окончательно наступит замораживание конфликта. Вот тогда начнется, готовьтесь», — предупредил он.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска пресекли попытки форсирования Днепра диверсантами ВСУ

      Экс-советник Кучмы потребовал немедленной отставки Зеленского

      43-летняя Боня показала фигуру без фотошопа

      В «Газпроме» назвали объем дополнительных поставок газа в Китай

      ВСУ обстреляли приграничный российский регион

      США обвинили в руководстве войной против Палестины

      Китай выявил шпионившего в пользу США на оборонном предприятии

      В проекте немецкого бюджета не хватило миллиардов евро для ВСУ

      Анонсировано совещание Путина по ракетно-космической отрасли

      Врач предостерег от долгого сидения на унитазе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости