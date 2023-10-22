Экс-советник Кучмы потребовал немедленной отставки Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин потребовал немедленной отставки Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин потребовал немедленной отставки главы страны Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский народ идет от «худшего к еще худшему», а также выразил необходимость в отмене военного положения и перезагрузке. «Немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — заявил Соскин.

Экс-советник Кучмы подчеркнул, что на текущий момент киевский режим не сможет одержать победу в военном конфликте, а также добавил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери, а жители государства не хотят отправляться на фронт: «Украинцы стали изгоями, и это результат действий этой власти во главе с Зеленским».

Ранее Олег Соскин предсказал прекращение боевых действий в зоне специальной военной операции. «Теперь где-то еще две недели я вам даю, я уже говорил про это, с ноября уже окончательно наступит замораживание конфликта. Вот тогда начнется, готовьтесь», — предупредил он.