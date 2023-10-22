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16:45, 22 октября 2023Культура

Голливудские актеры призвали Байдена прекратить огонь в Газе и Израиле

Голливудские актеры призвали президента США прекратить огонь в Газе и Израиле

Фото: Naaman Omar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Голливудские актеры оставили свою подпись под письмом к президенту США Джо Байдену с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле. Об этом сообщает Variety.

«Мы призываем вашу администрацию и всех мировых лидеров почтить жизнь всех жителей Святой Земли и поспособствовать немедленному прекращению огня — бомбардировок Газы и освобождению заложников», — заявили артисты.

Обратившиеся к главе государства актеры, среди которых были Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт, Сьюзен Сарандон, Махершала Али, Риз Ахмед, Рами Юсcеф и Кинта Брансон и еще 46 деятелей кинематографа, напомнили о том, что половина из двух миллионов жителей Газы — дети, а более двух третей — беженцы и их потомки.

Подписавшиеся под письмом звезды также выразили необходимость обеспечения гуманитарной помощи жителям Газы.

Ранее американский кинорежиссер Квентин Тарантино посетил военную базу на юге Израиля.

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      Анастасия Астахова
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