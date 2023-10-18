Режиссер Квентин Тарантино посетил военную базу на юге Израиля

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино посетил военную базу на юге Израиля. Об этом сообщает DailyMail.

Кинематографист прибыл на место, чтобы «поднять боевой дух» армии страны, а также пообщался с военнослужащими государства и сфотографировался с ними.

Как отмечает издание, последние два года режиссер проживал в столице Израиля городе Тель-Авиве вместе со своей супругой и двумя детьми.

В сентябре сообщалось, что актер Джон Траволта может появиться в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик».

Ранее российская певица и бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева призналась в том, что боится за себя и свою семью из-за проживания в Израиле.