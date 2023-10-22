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12:39, 22 октября 2023Россия

Изменение модели перехода в 10-й класс в России опровергли

Рособрнадзор: никаких действий по изменению перехода в 10-й класс не ведется

Фото: Unsplash

Рособрнадзор опроверг слова главы ведомства Анзора Музаева о предстоящем изменении модели перехода школьников в 10-й класс. Сообщение приводит ТАСС.

Рособрнадзор пояснил, что на данный момент никаких действий в этом направлении не предпринимается, а слова Музаева, что «систему надо докручивать», являются его частным мнением.

Ранее Музаев высказался, что модель перехода из 9-го в 10-й класс в России не соответствует современным требованиям и в скором времени ее изменят. Он заявлял, что механизм поступления в колледжи после 9-го класса также претерпит изменения.

Также глава Рособрнадзора уверял, что серьезных изменений в Едином государственном экзамене в 2024 году не ожидается.

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      Антон Похиляк
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