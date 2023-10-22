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08:25, 22 октября 2023Мир

Израиль ракетными ударами вывел из строя аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии

SANA: Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии и вывел их из строя

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии и вывел воздушные гавани из строя. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийских военных.

Залпы ракет произошли около 5:25 (время совпадает с московским) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.

«Физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя», — отмечается в заявлении сирийской армии. Министерство транспорта страны уточнило, что международные рейсы переведены в аэропорт Латакия.

В ночь на 15 октября Минобороны Сирии заявило, что международный аэропорт Алеппо выведен из строя после ракетных ударов со стороны Израиля. О нанесении ударов по территории Сирии рассказали в ЦАХАЛ.

Сообщения об израильских ударах по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии прозвучали также 12 октября — за день до того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить страну с официальным визитом.

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      Марина Совина
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