Фигуристка Косторная заявила, что имеет много вариантов для смены гражданства

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопрос о смене гражданства. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет завтра», — заявила 20-летняя спортсменка.

Косторная выступает в спортивной паре со своим мужем Георгием Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске. Этот турнир стал дебютным для дуэта.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.