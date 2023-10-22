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17:41, 22 октября 2023Спорт

Косторная ответила на вопрос о смене гражданства

Фигуристка Косторная заявила, что имеет много вариантов для смены гражданства

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопрос о смене гражданства. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет завтра», — заявила 20-летняя спортсменка.

Косторная выступает в спортивной паре со своим мужем Георгием Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске. Этот турнир стал дебютным для дуэта.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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