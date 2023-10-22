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23:17, 22 октября 2023Спорт

Косторная рассказала о тонущем в болоте фигурном катании

Чемпионка Европы Алена Косторная заявила, что фигурное катание тонет в болоте

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась об изменении фигурного катания. Ее слова приводит Sport24.

«Мой любимый вид спорта периодически утопает в болоте. В тупом и безвозвратном», — возмутилась Косторная. Она заявила, что каждый пытается найти выгоду для себя, однако это противоречит спортивному принципу.

В настоящее время Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на дебютном для дуэта этапе Гран-при России в Омске. После этого Косторная раскритиковала судейство.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.

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