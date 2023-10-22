Косторная рассказала о тонущем в болоте фигурном катании

Чемпионка Европы Алена Косторная заявила, что фигурное катание тонет в болоте

Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась об изменении фигурного катания. Ее слова приводит Sport24.

«Мой любимый вид спорта периодически утопает в болоте. В тупом и безвозвратном», — возмутилась Косторная. Она заявила, что каждый пытается найти выгоду для себя, однако это противоречит спортивному принципу.

В настоящее время Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на дебютном для дуэта этапе Гран-при России в Омске. После этого Косторная раскритиковала судейство.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.