Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили второй раз за день

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли 22 октября дважды за день

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Это происходит второй раз за день, 22 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По состоянию на 16:00 по мск в очереди со стороны Тамани находилось 180 транспортных средств. В пробке автомобили стоят около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

До этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно приостанавливали.

14 октября Крымский мост был полностью восстановлен. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что дорожным службам удалось завершить восстановительные работы на Крымском мосту на 18 дней раньше намеченного срока.