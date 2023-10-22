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16:36, 22 октября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили второй раз за день

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли 22 октября дважды за день
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Это происходит второй раз за день, 22 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По состоянию на 16:00 по мск в очереди со стороны Тамани находилось 180 транспортных средств. В пробке автомобили стоят около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

До этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно приостанавливали.

14 октября Крымский мост был полностью восстановлен. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что дорожным службам удалось завершить восстановительные работы на Крымском мосту на 18 дней раньше намеченного срока.

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      Нина Ташевская
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