МИД России подтвердил переговоры Лаврова в Иране

Представитель МИД Захарова подтвердила переговоры Лаврова в Тегеране 23 октября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что глава министерства Сергей Лавров приедет на переговоры в Иран. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры запланированы на 23 октября в Тегеране. «Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране», — заявила Захарова, не уточнив, в каком формате будет проходить встреча.

До этого появлялась информация, что в Тегеране в этот день встретятся главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции. Переговоры пройдут в формате 3+3.

Ранее Лавров заявлял, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок. По его словам, попытки обвинить во всем Иран Россия считает провокационными.