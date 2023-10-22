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12:08, 22 октября 2023Россия

Названо число отказавшихся от российского гражданства в 2023 году

МИД России: 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году

Фото: GolubaPhoto / Shutterstock / Fotodom

4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что это число сопоставимо с данными прошлого года.

Климов добавил, что за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек, подавляющее число которых дети, рожденные в смешанных браках.

Ранее комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству отказался поддержать законопроект о лишении гражданства России по рождению. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагал лишать приобретенного или полученного по рождению гражданства за дискредитацию Российской армии и «иные действия, создающие угрозу безопасности страны».

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      Виктория Кондратьева
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