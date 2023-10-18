В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению

РБК: комитет Госдумы не поддержал законопроект о лишении гражданства по рождению

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству отказался поддержать законопроект о лишении гражданства России по рождению. Об этом со ссылкой на заключение комитета пишет РБК.

«По мнению комитета, явно некорректным является возможное распространение на лиц, имеющих гражданство России по рождению или в порядке признания по иным (ранее применявшимся в законодательстве Российской Федерации условиям) такого (...) общего основания, как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию», — говорится в документе.

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России 21 июля. Проект предлагал лишать приобретенного или полученного по рождению гражданства за дискредитацию Российской армии и иные действия, создающие угрозу безопасности страны.

Сенатор Андрей Клишас, реагируя на такую инициативу, впоследствии процитировал Конституцию и напомнил о ее шестой статье, в которой говорится, что «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Клишаса поддержал депутат Павел Крашенинников — он назвал инициативу антиконституционной.

После критики проекта три сенатора-инициатора законопроекта отозвали свои подписи с документа. В частности, речь идет про сенаторов Екатерину Алтабаеву и Сергея Колбина от Севастополя, а также об Ольге Бас от Луганской народной республики. Автором инициативы остался только сенатор от Крыма Сергей Цеков.