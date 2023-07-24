Сенаторы отозвали подписи по проекту о лишении гражданства России по рождению

Три сенатора отозвали подписи по проекту о лишении гражданства России по рождению

Три сенатора-инициатора законопроекта о лишении гражданства, которое было приобретено по рождению, за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России отозвали свои подписи с документа. Это следует из думской базы данных.

Так, свою подпись с проекта отозвали сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от Луганской народной республики (ЛНР). Теперь автором инициативы остался только сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Как сам Цеков сообщил РИА Новости, он не намерен отзывать из Госдумы предполагающий лишение гражданства по рождению проект. Сенатор рекомендовал уточнить у отозвавших подписи коллег причины их действий.

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России 21 июля. Проект предлагал лишать приобретенного или полученного по рождению гражданства за дискредитацию Российской армии и иные действия, создающие угрозу безопасности страны.

Сенатор Андрей Клишас, реагируя на такую инициативу, впоследствии процитировал Конституцию и напомнил о ее шестой статье, в которой говорится, что «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал идею группы сенаторов антиконституционной. Он подчеркнул, что если законопроект противоречит конституции, то никаких перспектив у него нет.