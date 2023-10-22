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21:46, 22 октября 2023Мир

Названо число погибших в Газе сотрудников Ближневосточного агентства ООН

ООН сообщила о гибели в секторе Газа 29 сотрудников Ближневосточного агентства

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В результате боевых действий в секторе Газа погибли 29 сотрудников Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН) по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Соответствующая информация опубликована на сайте агентства.

«Сейчас подтверждено, что 29 наших коллег в Газе были убиты с 7 октября», — говорится в сообщении.

Ранее пять агентств ООН заявили, что ситуация в секторе Газа является катастрофической. Они также призвали к гуманитарному прекращению огня.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. 10 октября израильская армия начала наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Марина Совина
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