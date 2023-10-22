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18:19, 22 октября 2023Бывший СССР

В Херсонской области сбили летевшие на Крым ракеты

Сальдо заявил о трех сбитых силами ПВО ракетах, летевших в сторону Крыма

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсонской области были сбиты три летевшие на Крым ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 22 октября, в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевших на Крым», — сообщил Сальдо. Другие подробности он не привел.

Ранее глава Херсонской области рассказал, что российские разведчики провели успешный рейд на правом берегу Днепра. В рамках рейда был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ. Российские бойцы в качестве трофеев забрали с собой флаг одного из подразделений ВСУ и документы, добавил Сальдо.

Перед этим он сообщил, что в составе ВСУ действуют заградотряды, которые на правом берегу Днепра стреляют по своим солдатам, отказывающимся форсировать реку.

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      Олег Давыдов
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