В Херсонской области сбили летевшие на Крым ракеты

Сальдо заявил о трех сбитых силами ПВО ракетах, летевших в сторону Крыма

В Херсонской области были сбиты три летевшие на Крым ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 22 октября, в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевших на Крым», — сообщил Сальдо. Другие подробности он не привел.

Ранее глава Херсонской области рассказал, что российские разведчики провели успешный рейд на правом берегу Днепра. В рамках рейда был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ. Российские бойцы в качестве трофеев забрали с собой флаг одного из подразделений ВСУ и документы, добавил Сальдо.

Перед этим он сообщил, что в составе ВСУ действуют заградотряды, которые на правом берегу Днепра стреляют по своим солдатам, отказывающимся форсировать реку.