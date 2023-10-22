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21:00, 22 октября 2023Спорт

«Ростов» прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ

«Ростов» со счетом 3:0 победил «Ахмат» в матче 12-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Ростов» разгромил «Ахмат» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра состоялась в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Егор Голенков (34-я минута), Максим Осипенко (41-я, с пенальти), Мохаммад Мохеби (53-я).

Таким образом, команда Валерия Карпина прервала семиматчевую серию без побед в чемпионате страны. «Ростов» набрал 13 очков и поднялся с 15-го на 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» опустился на 12-ю строку.

В следующем туре 28 октября «Ростов» примет столичный «Локомотив». В этот же день «Ахмат» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

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      Дарья Коршунова
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