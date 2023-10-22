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04:14, 22 октября 2023Экономика

Экономист раскрыл условие для укрепления рубля

Экономист Абрамов допустил рост рубля при его использовании в расчетах за импорт

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, какие факторы могут укрепить курс рубля. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Абрамов раскрыл условие для укрепления рубля и допустил его рост при использовании в расчетах за импорт.

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«Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», — отметил экономист.

По мнению эксперта, не менее важно корректно оценивать рублевые запасы в распоряжении нерезидентов, включая их доходы от поставок товаров в Россию. Если они завышают стоимость товаров для Москвы, то рублей на их счетах оказывается больше, что приведет к его ослаблению.

21 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что предпосылок для резкого падения курса рубля не наблюдается. По его мнению, сейчас важна предсказуемость российской валюты. «У нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — отметил министр.

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      Марина Совина
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