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16:48, 21 октября 2023Экономика

Силуанов заявил об отсутствии предпосылок для резкого падения курса рубля

Министр финансов Силуанов: предпосылок для резкого падения курса рубля нет

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Предпосылок для резкого падения курса рубля не наблюдается, заявил министр финансов Антон Силуанов. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Я не вижу таких [предпосылок]», — сказал глава Минфина, отвечая на соответствующий вопрос.

Силуанов подчеркнул, что в прогнозировании валютного курса важна предсказуемость. «У нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — резюмировал он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что курс рубля может укрепиться до конца года по отношению к доллару и евро.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Таким образом российские власти намерены стабилизировать курс рубля.

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