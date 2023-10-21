Силуанов заявил об отсутствии предпосылок для резкого падения курса рубля

Министр финансов Силуанов: предпосылок для резкого падения курса рубля нет

Предпосылок для резкого падения курса рубля не наблюдается, заявил министр финансов Антон Силуанов. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Я не вижу таких [предпосылок]», — сказал глава Минфина, отвечая на соответствующий вопрос.

Силуанов подчеркнул, что в прогнозировании валютного курса важна предсказуемость. «У нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — резюмировал он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что курс рубля может укрепиться до конца года по отношению к доллару и евро.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Таким образом российские власти намерены стабилизировать курс рубля.