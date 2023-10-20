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13:38, 20 октября 2023Экономика

Экономист назвал предел укрепления рубля до конца года

Экономист Григорьев допустил укрепление до 90 рублей за доллар к концу года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Курс рубля может укрепиться до конца года по отношению к доллару и евро, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный предел роста стоимости российской валюты в ближайшие месяцы и факторы, от которых это зависит.

«Можно реально рассчитывать, что где-то до 90 рублей может уйти доллар до конца года и где-то до 95-96 рублей евро, может быть, ниже. Здесь нужен определенный временной лаг, в течение которого сама процедура возврата валютной выручки в страну будет происходить. Это не одномоментное действие, там есть определенные сроки для экспортеров. По мере того, как этот механизм заработает и увеличится приток валюты в страну, будет происходить укрепление», — сказал он.

Курс доллара от TradingView

20 октября курс доллара во время торгов на Московской бирже опускался ниже 95 рублей впервые с 25 сентября. На момент открытия торгов американская валюта стоила 97,27 рубля. Также снизился курс евро — он достигал отметки ниже 102 рублей впервые с 28 сентября. Кроме того, китайский юань подешевел до 13 рублей.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Таким образом российские власти намерены стабилизировать курс рубля.

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