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13:59, 22 октября 2023Мир

Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Германии

Канцлер Германии Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в городе Дессау

Фото: Hendrik Schmidt / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в городе Дессау. Фотография с выступления в синагоге, на которой политик носит традиционный еврейский головной убор, была опубликована в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

«Эта новая синагога в центре города показывает: еврейская жизнь была и остается частью Германии», — написал Шольц в воскресенье, 22 октября. Он отметил, что антисемитизму и разжиганию ненависти в Германии нет места и за них законом предусмотрена ответственность. «Наше государство будет защищать еврейскую жизнь — везде и всегда», — заверил канцлер.

Ранее Шольц назвал обеспечение безопасности Израиля главной задачей Германии. Об этом он заявил во время визита в страну.

Перед этим канцлер ФРГ сообщил, что в стране усилят охрану израильских государственных объектов, а также еврейских культурных и религиозных учреждений.

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      Маргарита Щигарева
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