В Германии усилят охрану еврейских учреждений

Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии

Германия усилит охрану израильских государственных объектов, а также еврейских культурных и религиозных учреждений. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время обращения, которое опубликовало издание Der Spiegel.

«Мы усилили защиту еврейских и израильских объектов», — сказал политик.

Помимо того, канцлер осудил тех, кто в ходе несогласованных демонстраций поддерживал действия радикалов. Шольц добавил, что Берлин будет поддерживать право Израиля на самооборону и осуждать действия палестинских бойцов.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. «Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне — я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня», — пояснил политик.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.