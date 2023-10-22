Изготовление штатных аппаратов «Скиф» начнется в России в 2024 году

«Роскосмос»: изготовление штатных аппаратов «Скиф» начнется в 2024 году

Штатные спутники «Скиф», которые войдут в одноименную орбитальную группировку, начнут изготавливать в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Как уточнили в госкорпорации, заключен контракт на разработку и изготовление первого этапа группировки. Будут изготовлены шесть аппаратов среднеорбитальной системы широкополосного доступа в интернет. «Сейчас идет разработка эскизного проекта, на следующий год запланирована комплектация и начало изготовления», — подчеркнули эксперты.

Авторы должны защитить эскизный проект до конца 2023 года. Ожидается, что аппараты запустят в 2026 и 2027 годах по два спутника на одну ракету-носитель «Союз-2.1б».

Ранее стало известно, что российская компания «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах.