Стали известны подробности об избивавшей сверстницу воспитаннице детдома

Избившая сверстницу воспитанница детдома в Омской области имеет судимость

16-летняя воспитанница «Большеуковского дома детства» в Омской области, которая издевалась над сверстницей, имеет условную судимость за кражу и ранее вела себя агрессивно по отношению к другим детям. О подробностях жизни девочки «Газете.Ru» рассказал глава минобразования Омской области Иван Кротт.

Он заявил, что в детдоме такой инцидент произошел впервые, а зачинщица избиения поступила в учреждение уже с неподобающим поведением. Однако, по его словам, в последнее время ситуация начала меняться, а в детдоме работали над восстановлением мамы воспитанницы в родительских правах.

Кротт добавил, что психологи центра поддержки семьи регулярно проводят диагностику на предмет психологической безопасности в детско-взрослом коллективе. Глава Омской области Виталий Хоценко ранее отметил, что в регионе началась проверка детских домов. Он пообещал, что к детям направят психологов из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом.

В то же время бывший воспитанник детского дома в Большеуковском районе сообщил, что в учреждении буквально «ломали детям психику». Он рассказал, что воспитатели били детей и окунали их головой в унитаз. Кроме того, за непослушание ребенка могли отправить в психиатрическую больницу. Он также вспомнил, как сотрудники детдома разбивали о его голову тарелку с едой, ломали об нее корзинку с хлебом. Однако во время приезда проверяющей комиссии условия детдомовцев мгновенно улучшались.