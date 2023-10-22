Бывший воспитанник детдома под Омском рассказал об издевательствах воспитателей

Экс-воспитанник детдома под Омском заявил, что воспитатели ломают детям психику

Бывший воспитанник детского дома «Большеуковского дома детства» в Омской области, где сняли на видео издевательства над девочкой-подростком, рассказал об условиях, в которых жили дети. По словам собеседника «Газеты.Ru», воспитатели детдома прибегают к физическому насилию и «ломают детям психику».

«Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что они [воспитатели] били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в "психушку" отправить за это», — рассказал мужчина.

Он также вспомнил, как сотрудники детдома разбивали ему об голову тарелку с едой, ломали об нее корзинку с хлебом. При этом, отметил бывший воспитанник учреждения, во время приезда проверяющей комиссии кровати детей застилали новым постельным бельем, железные кружки заменяли стеклянными, а также увеличивали порции блюд.

Мужчина также пожаловался, что питание в детском доме было скудным, а воспитателей, которые хорошо относятся к детям, — единицы».

Ранее глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале проверка детских домов после того, как в сети было опубликовано видео с избиением подростка, снятое в доме детства в Большеуковском районе. Он пообещал, что к детям направят психологов из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом.

15 октября 16-летняя воспитанница детдома нанесла своей ровеснице множество ударов и заставила мыть сантехнику из-за того, что та опоздала на ужин. Другие воспитанники учреждения снимали процесс избиения на видео.