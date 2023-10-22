Суд в Ираке заочно приговорил дочь Хусейна к 7 годам тюрьмы

HT: суд в Ираке заочно приговорил дочь Хусейна к 7 годам за пропаганду партии

Суд в Багдаде заочно приговорил дочь бывшего президента Ирака Саддама Хусейна Рагад (Raghad Hussein) к семи годам тюрьмы за пропаганду правящей партии «Баас». Об этом сообщает индийская газета The Hindustan Times (HT).

Отмечается, что поводом стали слова Рагад во время телеинтервью, которое она дала в 2021 году. О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется. Однако газета напомнила, что в 2021 она дала интервью телеканалу Al-Arabiya. «Многие люди говорили мне, что наш период действительно был временем славы, гордости. Конечно, страна была стабильной и богатой», — заявила Рагад. При этом большинство иракцев четверть века, в течение которых правил Саддам Хусейн, по-прежнему воспринимают как время жестоких репрессий, подчеркивает издание.

По данным HT, что Рагад по-прежнему живет в Иордании вместе со своей сестрой Раной.

В 2006 году Рагад и ее мать Саджида Талфа (Sajida Talfah) были объявлены в розыск по обвинению в пособничестве терроризму и оказании материальной помощи сепаратистам. Тогда же к розыску Рагад Хусейн подключился Интерпол.

Рагад Хусейн покинула Ирак в 2003 году, когда в страну вошли войска коалиции. В 2006 году она принимала участие в организации судебной защиты своего отца, которого впоследствии признали виновным в преступлениях против человечности и казнили.