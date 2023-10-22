СВО полностью изменила рынок борьбы с БПЛА

Newsweek: рынок борьбы с БПЛА полностью поменялся после начала СВО

Рынок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) полностью изменился после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Newsweek.

«Геополитическая ситуация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА. Конфликт на Украине открыл нам глаза на важность дронов и их обнаружения», — рассказали участники рынка. Они добавили, что многие осознали необходимость наращивания потенциала ПВО из-за угроз, которые потенциально представляют беспилотники.

Сообщается, что через год рынок по производству БПЛА вырастет в три раза. Сейчас он оценивается в 14 миллиардов долларов.

В сентябре сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи Канада передаст Украине 35 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины.