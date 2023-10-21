Минобороны отчиталось об уничтожении 23 украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 23 украинских БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожье

Российские военные уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, дроны были найдены и уничтожены в Донецкой народной республике (населенные пункты Белогоровка, Берестовое и Спорное), в Луганской народной республике (Верхнекаменка и Золотаревка), а также в Ульяновке Запорожской области.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку дроном 19 октября около 22:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.