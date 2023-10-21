Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 21 октября 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 23 украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 23 украинских БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожье

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, дроны были найдены и уничтожены в Донецкой народной республике (населенные пункты Белогоровка, Берестовое и Спорное), в Луганской народной республике (Верхнекаменка и Золотаревка), а также в Ульяновке Запорожской области.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку дроном 19 октября около 22:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат Госдумы назвал не поддерживающих Путина россиян гнилью

      ВКС России сбили под Одессой украинский Су-24

      Российские военные в ДНР отразили 10 атак ВСУ и уничтожили склад боеприпасов

      Минобороны отчиталось об уничтожении 23 украинских беспилотников

      Инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещенных веществ

      Российские системы ПВО сбили три самолета и один вертолет ВСУ

      ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива

      Школьница погибла из-за электронной сигареты в Подмосковье

      «Факел» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ

      В Госдуме объяснили идею ограничить выезд талантливым спортсменам за рубеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости