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22:50, 19 октября 2023Россия

Российская ПВО сбила беспилотник Украины в Белгородской области

Минобороны России: системы ПВО сбили БПЛА Украины над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку дроном 19 октября около 22:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ночь на среду, 18 октября, российские средства противовоздушной обороны, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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