Российская ПВО сбила беспилотник Украины в Белгородской области

Минобороны России: системы ПВО сбили БПЛА Украины над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку дроном 19 октября около 22:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ночь на среду, 18 октября, российские средства противовоздушной обороны, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку на территории России.