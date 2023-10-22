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05:15, 22 октября 2023Интернет и СМИ

Такер Карлсон обвинил власти США во лжи об убийстве Джорджа Флойда полицейским

Такер Карлсон: американцам три года лгали об убийстве Джорджа Флойда полицейским

Фото: Unsplash.com

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своего шоу в соцсети X обвинил власти США в том, что они три года лгали американцам о том, что темнокожий Джордж Флойд был убит белым полицейским из Миннеаполиса Дереком Шовином.

По словам журналиста, из процесса, инициированного окружным прокурором Эми Суизи в округе Хеннепин, стало «неопровержимо известно», что сотрудник полиции не убивал Флойда.

Согласно протоколу официального вскрытия, 46-летний афроамериканец скончался из-за многолетнего употребления наркотиков и смертельной концентрации фентанила в крови, отметил Карлсон.

Он добавил, что американцев так старательно убеждали в том, что Флойд был задушен полицейским, что они поверили в это, после чего в США начались массовые протесты под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

По словам ведущего, прокурор Суизи утверждала, что эксперт Эндрю Бейкер, проводивший вскрытие, солгал о его результатах, поскольку они якобы «не соответствовали общественному мнению».

«Другими словами, все лгали об этом с самого начала. Люди, которые знали правду, скрыли ее и позволили революции продолжаться», — заключил Карлсон.

В прошлом году с аналогичным утверждением выступил американский рэпер и дизайнер Канье Уэст. Он заявил, что Флойд не был задушен полицейским, а умер после употребления наркотических веществ и передозировки фентанила. Позднее артист извинился за свои слова.

В мае 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе. Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда.

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