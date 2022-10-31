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13:13, 31 октября 2022Культура

Канье Уэст извинился за слова о смерти Джорджа Флойда от передозировки

Канье Уэст извинился за слова о смерти Джорджа Флойда от передозировки фентанилом
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст принес извинения за свои слова о том, что афроамериканец Джордж Флойд, после смерти которого в США началась волна протестов против расизма, умер от передозировки фентанилом, а не от удушения полицейским. Об этом сообщает Rolling Stone.

Артист отметил, что не понимал, что его высказывания вызовут такую реакцию, а также добавил, что пришел к осознанию этого после того, как бренд Adidas разорвал с ним отношения.

«Я знаю, что полиция совершает нападения, а Америка является расистской страной. Поэтому, когда я поставил под сомнение смерть Джорджа Флойда, это задело моих людей. Я хочу попросить прощения. Потому что Бог показал мне, что делает Adidas, что делают СМИ, я знаю, каково это — иметь колено на шее», — сообщил исполнитель.

Уэст добавил, что последствия его высказываний смирили его, так как после них он лишился статуса миллиардера.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда.

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Анастасия Астахова
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