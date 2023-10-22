В России высказались о последствиях вступления США в конфликт на Ближнем Востоке

Сенатор Джабаров: Ближнему Востоку грозят новые конфликты при вмешательстве США

Если США вступят в палестино-израильскую войну, это может грозить новыми конфликтами на Ближнем Востоке. Так о последствиях прямого военного вмешательства Вашингтона в проблемы региона в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Могут они, конечно, вступить. Не зря они подогнали две авианосные группы. Там могут быть и бомбардировки, и штурмовки территории Газы или Палестины, там и десантники, все возможно. Но я думаю, что американцам надо сосредоточиться не на этом, а на проработке резолюции Совета Безопасности ООН. Надо думать о том, как прекратить кровопролитие, а не о том, чтобы собирать силы и готовиться к вооруженному конфликту. Это пагубно. Они же не могут воевать со всем миром, а если весь арабский мир начнет воевать», — сказал сенатор.

Я думаю, нужно чуть-чуть отдышаться противоборствующим сторонам и подумать о том, что надо завершать это кровопролитие. Да, страшные потери с обеих сторон, группировка ХАМАС спровоцировала это дело, но надо жить дальше. Эти страны обречены быть соседями Владимир Джабаров российский сенатор

22 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы к обострению конфликта на Ближнем Востоке и советуют другим странам и группировкам не вступать в него. По его словам, Вашингтон обеспокоен тем, что американские базы по всему миру стали чаще атаковать.

«Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на правильном месте, на хорошей позиции, защищены и что у нас есть возможность ответить», — подчеркнул министр обороны США.